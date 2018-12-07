Петр Порошенко призвал мировой сообщество ввести Азовский пакет санкций из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Об этом Петр Порошенко написал в The New York Times.

– Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача — не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море. И “Азовский пакет санкций” против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить, – написал президент.

Он также отметил, что корабли Украины никогда не проявляли агрессию по отношению к российскому военно-морскому флоту, а РФ атаковала их с отрытием огня и захватила в международных водах.

Это было неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил в Украине.

Этот раз Россия уже не смогла скрыться за “меленькими зелеными человечками”, как сделала это в 2014 году. Россия уже даже не пыталась обмануть мир.

И агрессия продолжается. Военнослужащие и лодки Украины находятся под стражей в РФ.

– Демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина. Если история научила нас чему-нибудь, так это потому, что умиротворение имеет смертельные последствия, – дополнил Порошенко.

Напомним, РФ может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток.

Фото: пресс-служба президента