Российская Федерация непредсказуемая и агрессивная в своей внешней политике. Она может позволить себе атаковать в любом месте.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью польскому телеканалу TVN24.
По его словам, никто не знает, кого Россия атакует завтра. Может, солдаты РФ захотят защитить Северный поток-2 и атакуют страны Балтии.
– Может, РФ захочет ударить по очередных выборах, как она пробовала это делать во время референдума в Нидерландах или во время референдума по Brexit и в других странах, – сказал Порошенко.
Президент отметил, что еще 4 года назад все боялись назвать нападение РФ на Украину агрессией, а называли это просто конфликтом или кризисом.
Сейчас же ситуация выглядит не так.
РФ всегда отрицает собственную ответственность за преступления. Однако доказательства, как в случае с малайзийским Боингом MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию.
– События в Керченском проливе являются опасными для целостности Украины, но, прежде всего, – для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности, – отметил президент.
Он также добавил, что реакция Запада на агрессию РФ в Керченском проливе была “молниеносной”: на захват украинских моряков отреагировали ООН, НАТО, большинство стран альянса, G7 и ЕС.Читайте: Литва вводит санкции против России за агрессию в Керченском проливе Агрессия в Керченском проливе: Госдеп за закрытие портов ЕС и США для судов РФ Что произошло в Керченском проливе - реконструкция событий
К слову, эксерты DiXI Group также заявили, что Россия может проявить агрессию в Балтийском море, якобы защищая Северный поток-2.
Напомним, почему украинские моряки не открыли огонь во время агрессии России на Керченском проливе.