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Факти / Світ / Росія може напасти на країни Балтії, захищаючи Північний потік - Порошенко/

Россия может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток – Порошенко

Российская Федерация непредсказуемая и агрессивная в своей внешней политике. Она может позволить себе атаковать в любом месте.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью польскому телеканалу TVN24.

По его словам, никто не знает, кого Россия атакует завтра. Может, солдаты РФ захотят защитить Северный поток-2 и атакуют страны Балтии.

– Может, РФ захочет ударить по очередных выборах, как она пробовала это делать во время референдума в Нидерландах или во время референдума по Brexit и в других странах, – сказал Порошенко.

Президент отметил, что еще 4 года назад все боялись назвать нападение РФ на Украину агрессией, а называли это просто конфликтом или кризисом.

Сейчас же ситуация выглядит не так.

РФ всегда отрицает собственную ответственность за преступления. Однако доказательства, как в случае с малайзийским Боингом MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию.

– События в Керченском проливе являются опасными для целостности Украины, но, прежде всего, – для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности, – отметил президент.

Он также добавил, что реакция Запада на агрессию РФ в Керченском проливе была “молниеносной”: на захват украинских моряков отреагировали ООН, НАТО, большинство стран альянса, G7 и ЕС.

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К слову, эксерты DiXI Group также заявили, что Россия может проявить агрессию в Балтийском море, якобы защищая Северный поток-2.

Напомним, почему украинские моряки не открыли огонь во время агрессии России на Керченском проливе.

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