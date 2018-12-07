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Факти / Україна / Це вислови імпотентів: Барна та Левченко побилися в прямому ефірі/

Это высказывания импотентов: Барна и Левченко подрались в прямом эфире

Во время программы PROПАРЛАМЕНТ народный депутат Олег Барна и депутат Юрий Левченко устроили драку.

Во время прямого эфира программы PROПАРЛАМЕНТ на телеканале Рада народный депутат Олег Барна и депутат Юрий Левченко не сошлись во мнениях касательно военного положения и началась потасовка. Видео драки опубликовали в Facebook.

Народные депутаты начали обмениваться оскорблениями. Так, Барна рассказал о политической импотенции своего оппонента.

Левченко назвал Барну “прислужником олигархата”, после чего ему посоветовали сходить в АТО.

После этого Левченко добавил, что Барна якобы показал свой настоящий уровень и назвал его человеком, который пьяным врезался в трамвай в Киеве.

Этого нардеп не выдержал и подошел к своему оппоненту, чтобы ударить его в лицо и повалить на пол.

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К слову, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 20 нардепов могут лишить неприкосновенности.

Видео: Телеканал Рада

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