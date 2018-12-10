Ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года будет просто сказочной – Новый год украинцы встретят со снегом и морозами.

Погода на Новый год, по предварительным прогнозам, Укргидрометцентра, принесет небольшие снегопады и мороз в большинство областей Украины.

Синоптики отмечают, что несмотря на температурные качели в течение декабря, именно накануне Нового года пойдет снег, который задержится на несколько дней благодаря ночным морозам. А потом снова ожидается оттепель, сообщает maximum.fm.

В то же время, это пока предыдущий прогноз – точный появится за неделю до Нового года.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза, после чего придет потепление.

По его словам, ситуация с постоянным потеплением и похолоданием будет наблюдаться и перед Рождеством и перед старым Новым годом.