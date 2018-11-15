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Факти / Україна / Якою буде погода на Новий рік і Різдво/

Какой будет погода на Новый год и Рождество

На новогодние праздники ожидается холодная погода – до 6° мороза, после чего придет потепление, сообщил народный синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что перед Новым годом похолодает до 6° мороза, после чего придет небольшое потепление, передает Обозреватель.

В первые дни декабря ожидается 2-4° мороза, после чего температура поднимется до 5° тепла и будет колебаться в этих пределах до конца месяца.

До 6° мороза похолодать должно в период с 28 по 31 декабря и тогда же начнутся снегопады.

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А вот на православное Рождество температура поднимется до 4° тепла. После середины января ожидается значительное похолодание, во время которого температура может снизиться до 25° мороза.

К слову, на этой неделе в Украину пришли ночные морозы и снегопады.

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