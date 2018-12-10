Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым прекращает с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Президент Украины подписал закон о прекращении Договора о дружбе с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба президента.

– Разрыв договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу, – прокомментировал Порошенко.

Кроме того, президент отметил, что требует от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.

А также от Кабмина потребовал срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

К слову, 6 декабря Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Законопроект поддержали 277 депутатов.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, чем обернется прекращение договора.