В конце года около 50 экспертов, опрошенных журналом Фокус, оценили работу Кабмина и других украинских чиновников по 12-бальной системе.

В 2018 году по сравнению с предыдущим в табеле успеваемости Фокуса нет отличников – никто из министров не заработал даже десятку.

Сам премьер-министр Владимир Гройсман получил девять баллов, столько же – вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр обороны Степан Полторак и министр образования Линия Гриневич.

В целом же работу правительства эксперты оценили в семь баллов.

При этом главным достижением Гройсмана эксперты считают то, что главе правительства удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию, избежав заметных провалов.

Главное достижение Иванны Климпуш-Цинцадзе – внесение изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в ЕС и НАТО, хотя поправки пока приняты только в первом чтении.

Успехи Степана Полторака, по мнению экспертов, связаны с тем, что ВСУ впервые оказались на десятом месте в списке сильнейших армий Европы с оборонным бюджетом $4,88 млрд.

К достижениям Лилии Гриневич относят старт реформы образования. Впрочем, эксперты признают, что ожидали от МОН большего.

Читайте: План Гройсмана: что удалось сделать правительству за 2 года

Аутсайдеры списка с оценкой три балла – министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Глава Минэнерго, как считают эксперты, не смог проявить себя как лидер положительных изменений, а само министерство работает не слишком эффективно. В частности, на государственных шахтах процветает коррупция и растут долги перед шахтерами.

Трубарова эксперты винят в провале планов приватизации, но хвалят за запуск малой приватизации на площадке Prozorro.

В целом же эксперты Фокуса считаю, что этот год министры и главы ведомств работали в привычном режиме. О результатах работы других чиновников читайте тут.

К слову, ранее Владимир Гройсман поставил правительству главную задачу на будущий год – стабильное экономическое развитие.

Фото: Кабмін