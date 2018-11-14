Владимир Гройсман поставил правительству главную задачу на будущий год – стабильное экономическое развитие.
Кабмин будет работать в 2019 году ради стабильного экономического развития. Такую главную задачу правительства озвучил премьер Владимир Гройсман. По его словам, перед украинскими министрами стоят сверхсерьезные вызовы, касающиеся финансов, пишет пресс-служба КМУ.
Также Гройсман видит целью обеспечить продолжение выполнения реформ в стране. Кроме этого, премьер напомнил о выборах, которые состоятся в 2019. По словам главы Кабмина, волеизъявление должно быть демократичным и прозрачным.
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Напомним, новый состав ЦИК назвал свои главные задачи перед проведения выборов президента Украины в 2019.
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