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Факти / Україна / Денісова поскаржилася в Раду Європи на РФ - не може потрапити до моряків/

Денисова пожаловалась в Совет Европы на РФ – не может попасть к морякам

Украинский омбудсмен Людмила Денисова до сих пор не может попасть к украинским морякам, которые содержатся в двух московских СИЗО, поэтому попросила помощи у Совета Европы.

Об этом Денисова сообщила в Facebook по итогам встречи с представителями офиса Совета Европы в Украине, которые занимаются вопросами борьбы с дискриминацией.

Она рассказала, что на украинских моряков, которые незаконно содержатся в СИЗО Лефортово и Матросская тишина, “оказывается огромное давление, а информацию о состоянии трех раненых нельзя считать полной, потому что во время посещения украинского консула они были забинтованы”.

– Отметила, что сама пока не могу попасть к нашим ребятам, потому что нет соответствующего решения со стороны РФ. Во время встречи я попросила своих визави обратиться к генсеку Совета Европы (Турбйорн Ягланд. – Ред.), чтобы он помог мне попасть в Москву и посетить наших моряков, – пишет Денисова.

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Напомним, украинских моряков захватили во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Фото: Людмила Денісова

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