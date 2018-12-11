26 ноября в отдельных областях Украины заработало военное положение. Антон Геращенко и Анатолий Гриценко рассказали Фактам ICTV, что изменилось и была острая необходимость его внедрять.

Решением парламента от 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение продолжительностью в 30 дней.

Напомним, военное положение действует в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях.

Что изменилось?

Через две недели Факты ICTV рассказывают об изменениях, которые произошли из-за введения ВС:

В остальном для граждан ничего не изменилось – недвижимость и автомобили забирать не стали и окопы капать не заставили, чем пугали в начале введения ВС. Прецедентов с ограничением прав и свобод (кроме того, что выборы в ОТГ перенесены) тоже не было.

– Не агрессора испугали введением военного положения, а украинское общество. У людей прибавилось тревоги и беспокойства. Уверенности не прибавилось. К сожалению, еще больше упало доверие к власти, что плохо в этих условиях, – утверждает Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция.

Почему ввели?

Россия захватила три военных корабля Украины, которые шли из порта Одессы в Мариуполь. Экипажи судов попали в русский плен. Это произошло вечером 25 ноября, тогда же СНБО созвал срочное совещание, после чего президент издал указ о введении военного положения.

Данные разведки показали, что Россия готовится к масштабным боевым действиям. Об этом заявил президент Петр Порошенко перед голосованием в Верховной Раде. Но согласны с этим далеко не все.

– Никаких разведывательных данных о том, что Россия планирует широкомасштабное вторжение на тот момент не было, и сейчас нет. Оснований для введения военного положения было мало, по мнению некоторых экспертов, – рассказывает народный депутат Антон Геращенко.

Такого же мнения придерживается полковник запаса и военный эксперт Иван Апаршин:

– Президент ссылался на донесение разведки. Такие донесения он получает каждый день. Я не знаю, что так его напугало, что он решил вводить военное положение. Я убежден, что это было политическое решение и оно не имеет обоснования ни с точки целесообразности, ни с точки зрения возможности.

В связи с введением военного положения в Украине начали масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Сборы будут продолжаться до 20 дней и закончатся к новогодним праздникам. Впрочем, по словам Анатолия Гриценко, сборы можно было провести и без военного положения:

– На его месте в нынешних условиях я бы не вводил военное положение. Все пункты плана, который утвердил президент в своем указе, можно и нужно реализовать без введения военного положения. Хотите поднять уровень боеготовности войск? Поднимайте. Это полномочия начальника Генштаба.

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Когда закончится военное положение

Военное положение было введено сроком на 30 дней, поэтому должно закончиться 26 декабря. Однако, при необходимости президент может его продлить, подав соответствующий указ на голосование в Верховную Раду.

– Если РФ продолжит свои агрессивные действия – в виде обстрела нашей территории, попыток захвата нашей территории, конечно, будет продолжено (военное положение, – Ред.). И тогда выборы президента будут перенесены, – объясняет Антон Геращенко.

Но эксперты сходятся во мнении, что предпосылок для пролонгации военного положения не возникнет.

– Я не представляю ситуацию, при которой Верховная рада сейчас собрала голоса и искренне поддержала такой шаг президента. Даже прошлое решение далось сложно, – считает Анатолий Гриценко.

А нужно ли было военное положение?

После ввода военного положения в обществе началась паника – люди не понимали, как их права будут ограничивать, каким образом и в каком случае. Прогнозировали худшее – будут останавливать на дороге и изымать автомобили, заставят физически работать на пользу армии. Для того, чтобы не возникало вопросов, Кабмин должен был выдать план внедрения военного положения, где бы эти детали были прописаны.

– Лишь через 10 дней после введения военного положения Кабмин протокольным решением утвердил план реализации указа президента. В данном случае Кабмин должен принять на внеочередном заседании план внедрения военного положения, который касается не только ВСУ, но и экономики, населения. Это разные документы по содержанию и по объему. На сегодняшний день Кабмин этого не сделал. Они не воспринимают серьезно эту ситуацию, поэтому и отношение такое, – объясняет Апаршин.

Поэтому эксперт уверен, что ВСУ до сих пор не приведены в высшую степень боевой готовности, так как Кабмин не выделило на это дополнительных средств:

– Они находятся в повседневной деятельности. Если нет денег – ничего нет. По усилению охраны и обороны важных объектов – это повседневная деятельность. Атомные электростанции охраняются с воздуха каждый день. Мы с вами просто этого не видим, но это постоянно действующая процедура.

Введение военного положения привело к масштабным сборам резервистов. В военкоматы появлялось вдвое и втрое больше людей, чем было необходимо. Следовательно, украинцы продемонстрировали свою готовность защищать страну.

На жизнь граждан он не повлиял, выборы не отложили, продолжать не планируют, а потому военное положение пройдет в Украине без последствий. По крайней мере, если Россия не предпримет очередных провокаций.

Фото: Антон Геращенко, gettyimages

Лилия Ященко