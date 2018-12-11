Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко считает, что военное положение надо было вводить еще в 2014 году.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Сейчас я бы не вводил военное положение…Это надо делать ответственно, вовремя, по-взрослому, честно и вовремя. Вовремя было вводить военное положение в 2014 году, когда в Украине прорывались российские батальонно-технические группы, танки, артиллерия, системы залпового огня, когда наши солдаты гибли сотнями. Тогда это надо было сделать, – подчеркнул он.

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В то же время, по его мнению, очень хорошо, что президент и его команда не пошли на выполнение пункта указа о введении военного положения, предусматривающего существенные ограничения прав и свобод украинцев.

– Вмешательства в личную жизнь, или переписку, или отбирать бизнес, или ограничения свободы слова нет. Это плюс, – считает Гриценко.

При этом, по его мнению, в случае войны, дети крупных политиков, чиновников должны быть в первых рядах, только тогда люди поверят.

– Если бы в 2014 году на фронте были сыновья крупных чиновников, я думаю, скорее бы все закончилось, – добавил он.

Гриценко также сообщил, что команда Гражданской позиции объединилась с Виктором Чумаком и партией Хвыля.

– Начальником избирательного штаба назначен Виктор Чумак. Мы приглашаем создать общую платформу и Святослава Вакарчука, и Андрея Садового, и Николая Катеринчука, и Силу людей, и всех неравнодушных, – рассказал политик.

Ранее Факты ICTV писали, что в 10 областях Украины, где введено военное положение, было принято решение о прекращении избирательного процесса.