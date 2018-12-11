Киев поддерживает введение инструментов вроде плана Маршалла для Украины.

План Маршалла или подобные ему инструменты принесли бы пользу для Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы Кабмина, в свое время план Маршалла, который был введен для Германии, помог возродиться и восстановиться послевоенной стране, пишет Интерфакс-Украина.

Говоря об украинских реалиях, Гройсман заявил, что инструменты вроде “масштабных инвестиций в инфраструктуру, поддержки экономики и кредитирования реального сектора” были бы полезными для нашей страны.

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При этом премьер не спешит утвердительно прогнозировать вероятность введения такого плана. По словам Гройсмана, “мы только на пути”.

Как сообщалось, новый европейский план поддержки Украины был презентован в начале ноября прошлого года.