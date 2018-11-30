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ЕС выделил Украине €500 млн транша

Европейская комиссия выделила Украине первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере €500 млн.

Еврокомиссия выделила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере €500 млн.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

Читайте: Новый транш МВФ Украина получит в этом году

Президент отметил, что это очень важный сигнал неизменной поддержки Европейского Союза в условиях российской агрессии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина рассчитывает на транш МВФ в декабре.

Фото: Dreamstime

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