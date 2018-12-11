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Украина улучшила позиции в рейтинге свободы человека

Украина на 118 месте в рейтинге свободы человека 2018. Однако мы все еще находимся в списке стран с низким уровнем прав человека.

Хоть Украина и поднялась на 16 позиций, но все равно занимает только 118 место из 162.

Об этом свидетельствует отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Так, низкий уровень свободы человека наблюдается среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Европы – Молдова и Украина, Россия, Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

А самый высокий уровень свободы человека в Канаде и США,а также в странах западной и северной Европы.

Первые пять мест в рейтинге занимают:

  • Новая Зеландия
  • Швейцария
  • Гонконг
  • Австралия
  • Канада

Последние пять мест:

  • Ливия
  • Ирак
  • Йемен
  • Венесуэла
  • Сирии

А Украина где-то между Объединенными Арабскими Эмиратами и Того.

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Те страны, у которых зафиксирован высокий уровень свободы, имеет выше доход на душу населения ($38 871).

Правда, по мнению экспертов, доход на душу населения в наименее свободных странах составляет $10 346.

На карте ярким цветом обозначены страны с наилучшим уровнем свободы человека. Чем ниже яркость – тем хуже уровень прав человека.

Кстати, вчера в мире отмечали Международный день прав человека.

Мы составляли тест, который покажет, хорошо ли вы знаете свои права и обязанности.

Фото: Frank Vex / Unsplash

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