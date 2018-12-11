Украина на 118 месте в рейтинге свободы человека 2018. Однако мы все еще находимся в списке стран с низким уровнем прав человека.
Об этом свидетельствует отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
Так, низкий уровень свободы человека наблюдается среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Европы – Молдова и Украина, Россия, Южной Азии и Африки к югу от Сахары.
А самый высокий уровень свободы человека в Канаде и США,а также в странах западной и северной Европы.
Первые пять мест в рейтинге занимают:
- Новая Зеландия
- Швейцария
- Гонконг
- Австралия
- Канада
Последние пять мест:
- Ливия
- Ирак
- Йемен
- Венесуэла
- Сирии
А Украина где-то между Объединенными Арабскими Эмиратами и Того.Читайте: Рейтинг экологичных стран: Украина лидирует среди постсоветских государств
Те страны, у которых зафиксирован высокий уровень свободы, имеет выше доход на душу населения ($38 871).
Правда, по мнению экспертов, доход на душу населения в наименее свободных странах составляет $10 346.
На карте ярким цветом обозначены страны с наилучшим уровнем свободы человека. Чем ниже яркость – тем хуже уровень прав человека.
Кстати, вчера в мире отмечали Международный день прав человека.
Мы составляли тест, который покажет, хорошо ли вы знаете свои права и обязанности.