Хоть Украина и поднялась на 16 позиций, но все равно занимает только 118 место из 162.

Об этом свидетельствует отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Так, низкий уровень свободы человека наблюдается среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Европы – Молдова и Украина, Россия, Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

А самый высокий уровень свободы человека в Канаде и США,а также в странах западной и северной Европы.

Первые пять мест в рейтинге занимают:

Новая Зеландия

Швейцария

Гонконг

Австралия

Канада

Последние пять мест:

Ливия

Ирак

Йемен

Венесуэла

Сирии

А Украина где-то между Объединенными Арабскими Эмиратами и Того.

Те страны, у которых зафиксирован высокий уровень свободы, имеет выше доход на душу населения ($38 871).

Правда, по мнению экспертов, доход на душу населения в наименее свободных странах составляет $10 346.

На карте ярким цветом обозначены страны с наилучшим уровнем свободы человека. Чем ниже яркость – тем хуже уровень прав человека.