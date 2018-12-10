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Факти / Україна / Суспільство / Я маю права! Чи добре ви знаєте Конституцію України? (ТЕСТ)/

У меня есть права! Хорошо ли вы знаете Конституцию Украины? (ТЕСТ)

Международный день прав человека отмечают 10 декабря. Сайт Факты ICTV подготовил тест, который покажет, хорошо ли вы знаете свои права и обязанности.

10 декабря отмечают День прав человека. Его основали 4 декабря 1950 на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Сама Всеобщая декларация прав человека была принята ООН в 1948 году. Это первый международный документ, где были сформированы положения о правах человека.

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Каждый должен быть уверен в своих правах и обязанностях. Любая ситуация разрешится быстрее и лучше, если вы будете знать законодательство.

Не стоит рассчитывать на чьи-то знания и доброту.

Мы составили небольшой тест, который покажет, хорошо ли вы знаете свои права и обязанности.

Напомним полный текст Конституции Украины.

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