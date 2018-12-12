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Киев закрыт для въезда грузовиков

В Киев временно ограничили въезд для грузовиков из-за ухудшения погодных условий.

В Киеве запретили въезд для грузовиков, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

По информации горсовета, ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Об открытии движения грузовиков в столице будет сообщено дополнительно.

Читайте: До 20 см снега и дожди: погода в Украине на неделю

Запрет на въезд для крупногабаритного транспорта действует с 16.00. Такое время выбрано, чтобы обеспечить беспрепятственную уборку Киева от снега и передвижения транспорта по дорогам.

Ранее Факты ICTV писали о 5 правилах вождения зимой.

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