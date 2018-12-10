На Украину с завтрашнего дня обрушатся сильные снегопады и дожди. Ожидает прирост снежного покрова 12-20 см.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 11 декабря, в северных и центральных областях будет сильный туман. Видимость 200-500 м.

Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с.

В среду, 12 декабря, в Украину придут сильные снегопады. Настоящая зима придет в Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую области. Там ожидается штормовой ветер 15-20 м/с и метель.

На востоке и юге страны ожидаются осадки в виде дождя. Так, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В четверг, 13 декабря, непогода немного отступит. Осадки прогнозируются в виде небольшого снега везде кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья. Температура днем -1..+1, ночью до -3.

Также будет гололедица.

В пятницу, 14 декабря, снежить будет на западе и в центре страны, на остальной части Украины без осадков.

Днем температура воздуха опустится до -2, ночью 5 ниже нуля.

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К слову, со вчерашнего дня на США обрушился сильный снегопад. В результате непогоды обесточены 380 тысяч домов, отменены тысячи авиарейсов.