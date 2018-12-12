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Факти / Україна / Нормандська четвірка обговорила атаку РФ на Азові, діалог продовжиться/

Нормандская четверка обсудила атаку РФ на Азове, диалог продолжится

В Берлине 11 декабря состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Главная тема – захват РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Этот диалог возобновится в январе уже на уровне внешнеполитических советников глав государств нормандской четверки, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

– Между советниками состоялся обстоятельный разговор, который должен быть продолжен в январе, – рассказал Зайберт, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, встреча в Берлине была посвящена в первую очередь ситуации в Керченском проливе.

– С нашей точки зрения, диалог и деэскалация сейчас – это самое главное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение обстановки, – отметил он.

Эти переговоры в нормандском формате инициировала после атаки РФ на Азове канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте: Ситуация в Азовском море – реакция мира

Напомним, украинских моряков захватили во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

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