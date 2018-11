Ситуация в Азовском море показывает, что Россия не собирается отказываться от агрессивных действий против Украины.

Реакция на обстрел Россией украинских кораблей уже поступила от МИД Польши, Латвии и Канады и других стран. Согласно заявлениям, эти страны осуждают действия России на Азовском море.

Реакция Польши. Варшава заявляет, что к последовательным нарушениям РФ основных принципов международного права теперь добавилось нарушение принципа свободы судоходства. Польша также призвала Украину и Россию к сдержанности.

Реакция Латвии. Рига призвала Россию принять меры для деэскалации ситуации на Азовском море. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что атака в Керченском проливе является “четким нарушением международного права”.

Closely following alarming news from #Azov Sea, blockade of maritime traffic of #KerchStrait by Russia and attack against Ukrainian Navy are clear violations of international law and should be condemned by international community, Russia must take steps to deescalate situation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 ноября 2018 г.

Реакция Канады. В МИД этой страны также осудили обстрел украинских кораблей и призвали освободить захваченные судна и открыть свободных проход в Керченском проливе.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.

Реакция Эстонии. Министр иностранных дел Эстонии осудил “сознательный акт агрессии России против Украины”. По его словам, РФ имела целью эскалацию напряженности на Азовском море.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension. — Estonian MFA (@MFAestonia) 25 ноября 2018 г.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины пишет в Twitter:

– Россия таранит украинское судно, мирно идущее в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипаж, а потом обвиняет Украину в провокации?.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.