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Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осудив военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.

В Конгрессе осудили нападение РФ на кораблb ВМС Украины в Керченском проливе, сообщает посольство Украины в США.

– Резолюция призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями, – отметили в ведомстве.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Кроме того, в документе подтверждается приверженность США предоставлять Украине политическую и экономическую помощь.

Резолюция была представлена ​​29 ноября 2018.

Ранее Факты ICTV писали, что Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор определяется геноцидом украинского народа.

Фото: Dreamstime.com

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