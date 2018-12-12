Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор определяется геноцидом украинского народа.

– Так, постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США относительно Голода в Украине (от 22 апреля 1988 года. – Ред.) о том, что Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев, – сообщили в посольстве Украина в США.

На сегодня обе палатами Конгресса США приняли решение, в которых Голодомор признан геноцидом.

Читайте: Голодомор в Украине. Почему длятся споры о геноциде?

Резолюция Палаты представителей была представлена ​​8 июня 2018.

Напомним, аналогичною резолюцию 3 октября 2018 было принято Сенатом США.

Ранее Факты ICTV еписали, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Непрямые потери составили 600 тыс. человек.

Фото: Dreamstime.com