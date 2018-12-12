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В Страсбурге сестре Сенцова передали премию Сахарова

Сестре Олега Сенцова Наталье Каплан на заседании Европарламента в Страсбурге вручили премию имени Сахарова.

Перед этим сестра украинского политзаключенного выступила с трибуны Европарламента и зачитала письмо Сенцова.

Андрей Сахаров – это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то рядом с ним – это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду, – говорится в письме Сенцова к Европарламенту.

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На заседании присутствовал также адвокат режиссера Дмитрий Динзе.


25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента За свободу мысли имени Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Фото: Olena Ivantsiv 

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