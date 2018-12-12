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Факти / Україна / Звільнення Сенцова. Путін обіцяє подумати/

Освобождение Сенцова. Путин обещает подумать

В ответ на очередную просьбу российского кинорежиссера Александра Сокурова освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова президент РФ Владимир Путин пообещал подумать.

Свою просьбу об освобождении Олега Сенцова Сокуров озвучил во время закрытой части заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, рассказал ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов.

– Александр Сокуров вновь обратился к президенту с просьбой освободить Олега Сенцова, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что у украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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