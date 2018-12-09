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Факти / Без категорії / Уражені серце, печінка і нирки: нові дані про стан Сенцова/

Поражены сердце, печень и почки: новые данные о состоянии Сенцова

У украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

Об этом рассказал адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе, передает Эхо Москва.

Голодовка, которую Сенцов продолжал 145 дней, не прошла бесследно и сильно подорвала его здоровье.

– Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно, — сказал адвокат.

Также адвокат рассказал, что Сенцов продолжает работать над фильмом, съемки которого ведутся в Украине.
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Напомним, что Олег Сенцов, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ, прекратил голодовку на 145 день.

Факты ICTV писали про все, что нужно знать об этом деле.

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