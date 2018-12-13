На КПВВ Новотроицкое представители так называемой администрации на оккупированных территориях Донецкой области передали 13 украинцев, получивших приговоры судов еще до российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

– Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях. Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины, – подчеркнула она.

















На Донбассе боевики передали Денисовой еще 13 украинских осужденных / 4 фотографии

Напомним, вчера, 12 декабря, на Луганщине боевики передали Денисовой 42 осужденных, которые захотели вернуться для отбывания наказания на контролируемую Украиной территорию. Это был первый случай, когда передали заключенных с неподконтрольных территорий Луганской области.

Фото: Людмила Денісова