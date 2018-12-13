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Факти / Україна / Суспільство / На Донбасі бойовики передали Денісовій ще 13 українських засуджених/

На Донбассе боевики передали Денисовой еще 13 украинских осужденных

На КПВВ Новотроицкое представители так называемой администрации на оккупированных территориях Донецкой области передали 13 украинцев, получивших приговоры судов еще до российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

– Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях. Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины, – подчеркнула она.

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На Донбассе боевики передали Денисовой еще 13 украинских осужденных / 4 фотографии

Напомним, вчера, 12 декабря, на Луганщине боевики передали Денисовой 42 осужденных, которые захотели вернуться для отбывания наказания на контролируемую Украиной территорию. Это был первый случай, когда передали заключенных с неподконтрольных территорий Луганской области.

Фото: Людмила Денісова

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