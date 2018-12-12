42 украинца захотели вернуться для отбывания наказания на контролируемую Украиной территорию.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Это первый случай, когда передали заключенных с неподконтрольных территорий Луганской области.

– Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемую правительством Украины территорию, – написала омбудсмен.

Людмила Денисова получила около 1000 обращений с просьбой о перемещении.

Это обсуждалось несколько раз на встречах Трехсторонней контактной группы.

На этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека и их уголовные дела.

По словам Денисовой, Украина готова принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.

















Денисова забрала 42 украинских осужденных с Луганщины / 4 фотографии

Напомним, Людмила Денисова до сих пор не может попасть к украинским морякам, которые содержатся в двух московских СИЗО, поэтому попросила помощи у Совета Европы.

Фото: Людмила Денисова / Facebook