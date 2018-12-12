42 украинца захотели вернуться для отбывания наказания на контролируемую Украиной территорию.
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Это первый случай, когда передали заключенных с неподконтрольных территорий Луганской области.
– Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемую правительством Украины территорию, – написала омбудсмен.
Людмила Денисова получила около 1000 обращений с просьбой о перемещении.Читайте: Работает по 20 часов! Денисова потеряла сознание в прямом эфире
Это обсуждалось несколько раз на встречах Трехсторонней контактной группы.
На этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека и их уголовные дела.
По словам Денисовой, Украина готова принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.
Напомним, Людмила Денисова до сих пор не может попасть к украинским морякам, которые содержатся в двух московских СИЗО, поэтому попросила помощи у Совета Европы.
Фото: Людмила Денисова / Facebook