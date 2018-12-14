Опубликован рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018.
Рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018 традиционно опубликовал журнал Фокус.
Список разделили на 6 категорий:
- лидеры (голубой цвет)
- рулевые (зеленый цвет)
- магнаты (фиолетовый цвет)
- стратеги (оранжевый цвет)
- мастера (бирюзовый цвет)
- кумиры (желтый цвет)
Как отмечает главный редактор журнала Евгений Гордейчик, редакции было сложно устоять перед соблазном составить рейтинг, где ядром будут реформаторы, общественные активисты и предприниматели новой волны, однако пока что жизнь Украины определяют конфликты между политическими и экономическими группами влияния.
– Поэтому костяк нашего рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний, – добавил он.
Так, в первую тройку вошли Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко.Читайте: Глава поместной церкви: собор КП назвал своего кандидата
В рейтинг также внесли предстоятеля УПЦ КП Филарета (21), предстоятеля УПЦ Онуфрия (22) и предстоятеля УГКЦ Святослава (23).
В список также попал политзаключеный и режиссер Олег Сенцов (25) и омбудсмен Людмила Денисова.
Кроме того, среди самых влиятельных персон страны в 2018 году есть и украинские спортсмены: Элина Свитолина, Александр Усик, Андрей Шевченко, Василий Ломаченко та Дмитрий Щебетюк.
– Об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря достижениям наших спортсменов.
– Процесс изменений уже не остановить, пусть пока он идет очень медленно. Но рано или поздно Украина станет другой. И тогда верхние строчки этого рейтинга займут новые лица, – подытожил Евгений Гордейчик.
Напомним, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Индекса процветания.