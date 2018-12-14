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Сенцов, Филарет, Свитолина – рейтинг самых влиятельных украинцев 2018

Опубликован рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018.

Рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018 традиционно опубликовал журнал Фокус.

Список разделили на 6 категорий:

  • лидеры (голубой цвет)
  • рулевые (зеленый цвет)
  • магнаты (фиолетовый цвет)
  • стратеги (оранжевый цвет)
  • мастера (бирюзовый цвет)
  • кумиры (желтый цвет)

Как отмечает главный редактор журнала Евгений Гордейчик, редакции было сложно устоять перед соблазном составить рейтинг, где ядром будут реформаторы, общественные активисты и предприниматели новой волны, однако пока что жизнь Украины определяют конфликты между политическими и экономическими группами влияния.

– Поэтому костяк нашего рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний, – добавил он.

Так, в первую тройку вошли Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко.

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В рейтинг также внесли предстоятеля УПЦ КП Филарета (21), предстоятеля УПЦ Онуфрия (22) и предстоятеля УГКЦ Святослава (23).

В список также попал политзаключеный и режиссер Олег Сенцов (25) и омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, среди самых влиятельных персон страны в 2018 году есть и украинские спортсмены: Элина Свитолина, Александр Усик, Андрей Шевченко, Василий Ломаченко та Дмитрий Щебетюк.

– Об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря достижениям наших спортсменов.

– Процесс изменений уже не остановить, пусть пока он идет очень медленно. Но рано или поздно Украина станет другой. И тогда верхние строчки этого рейтинга займут новые лица, – подытожил Евгений Гордейчик.

Напомним, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Индекса процветания.

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