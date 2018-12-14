Опубликован рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018.

Рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев 2018 традиционно опубликовал журнал Фокус.

Список разделили на 6 категорий:

лидеры (голубой цвет)

рулевые (зеленый цвет)

магнаты (фиолетовый цвет)

стратеги (оранжевый цвет)

мастера (бирюзовый цвет)

кумиры (желтый цвет)

Как отмечает главный редактор журнала Евгений Гордейчик, редакции было сложно устоять перед соблазном составить рейтинг, где ядром будут реформаторы, общественные активисты и предприниматели новой волны, однако пока что жизнь Украины определяют конфликты между политическими и экономическими группами влияния.

– Поэтому костяк нашего рейтинга по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджеры госкомпаний, – добавил он.

Так, в первую тройку вошли Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко.

В рейтинг также внесли предстоятеля УПЦ КП Филарета (21), предстоятеля УПЦ Онуфрия (22) и предстоятеля УГКЦ Святослава (23).

В список также попал политзаключеный и режиссер Олег Сенцов (25) и омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, среди самых влиятельных персон страны в 2018 году есть и украинские спортсмены: Элина Свитолина, Александр Усик, Андрей Шевченко, Василий Ломаченко та Дмитрий Щебетюк.

– Об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря достижениям наших спортсменов.

– Процесс изменений уже не остановить, пусть пока он идет очень медленно. Но рано или поздно Украина станет другой. И тогда верхние строчки этого рейтинга займут новые лица, – подытожил Евгений Гордейчик.

Напомним, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Индекса процветания.