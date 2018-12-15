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Ничего не означает: реакция РПЦ на создание новой украинской церкви

В РПЦ заявили, что создание новой украинской церкви “ничего не означает”.

Для РПЦ создание новой украинской церкви “ничего не означает”, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает Интерфакс.

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– Неканоническое собрание лиц под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического архиерея таким же неканоническим предстоятелем, — цитирует его издание.

По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, “каноническое православие в Украине сегодня еще больше укрепилось”.

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.

Томос об автокефалии ему вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: Vslov.ru.

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