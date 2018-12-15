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Кто стал главой объединенной украинской церкви

На Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Сегодня в Киеве на Объединительном Соборе избрали главу объединенной украинской церкви.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Петрович Думенко).

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Петрович Думенко)

39 лет и он родом из Черновицкой области.

В 1999 году окончил Киевскую духовную семинарию, а затем поступил в Киевскую духовную академию.

Имеет звание профессора богословских наук.

В 2000-х служил в Ровенской епархии.

В 2006 году прошел стажировку в Афинском национальном университете на философском факультете.

Принял постриг в монашество в 2007 году с именем Епифаний в часть Епифания Кипрского.

В 2008 году предстоятелем УПЦ КП Филаретом рукоположен в иеродиакона, а затем и в сан иеромонаха, а через несколько месяцев и в сан архимандрита.

С января 2008 года Епифаний назначен секретарем Филарета, а в мае – управляющий делами Киевской епархии.

В марте 2008 года стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. В 2009 году Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии.

С 2012 года – постоянный член Синода УПЦ КП.

В 2013 году получил сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Епифаний знает несколько иностранных языков, в частности греческий.

Отмечается, что он имеет связи в греческом православном мире.

Епифаний занимался в УПЦ КП вопросами внешней политики.

К слову, томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Почитайте также, как готовился Объединительный Собор.

Напомним, новая поместная церковь станет 15-й автокефальной церковью мира.

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