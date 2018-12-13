Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет вручен 6 января 2019.

Томос об автокефалии Украинской православной церкви вручит в Стамбуле Вселенский патриарх 6 января 2019 года.

Такое заявление сделал архиепископ Евстратий (Зоря), пишет BBC Украина.

По словам представителя УПЦ КП, предшествовать предоставлению томоса об автокефалии будет божественная литургия и совместное служение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви) в Константинополе.

– Потом будущему главе поместной православной церкви в Украине вручат томос, – рассказал Зоря.

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Архиепископ также сообщил, что УПЦ КП провела подготовку к Объединительному собору во время своего Архиерейского собора 13 декабря.

Напомним, Факты ICTV писали о том, кто примет участие в Объединительном соборе 15 декабря.