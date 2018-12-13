PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Вручение томоса об автокефалии – названа точная дата/

Вручение томоса об автокефалии – названа точная дата

Томос об автокефалии православной церкви в Украине будет вручен 6 января 2019.

Томос об автокефалии Украинской православной церкви вручит в Стамбуле Вселенский патриарх 6 января 2019 года.

Такое заявление сделал архиепископ Евстратий (Зоря), пишет BBC Украина.

По словам представителя УПЦ КП, предшествовать предоставлению томоса об автокефалии будет божественная литургия и совместное служение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви) в Константинополе.

– Потом будущему главе поместной православной церкви в Украине вручат томос, – рассказал Зоря.

Читайте: Объединительный Собор: как готовился и какие вопросы будут обсуждать

Архиепископ также сообщил, что УПЦ КП провела подготовку к Объединительному собору во время своего Архиерейского собора 13 декабря.

Напомним, Факты ICTV писали о том, кто примет участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кто возглавит поместную церковь: Киевский патриархат выбрал своего кандидата
Стану на сторону монахов! Усик сделал громкое заявление о захвате Лавры
Объединительный Собор: как готовился и какие вопросы будут обсуждать
Вселенский патриархат проводит первую службу в Андреевской церкви
Оппозиция пожаловалась в Конституционный суд на просьбу о томосе
Объединительный собор: Аваков дал гарантию, что не допустит провокаций
УПЦ КП внесет свои предложения для Объединительного собора
Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы – Порошенко
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка