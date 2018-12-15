16 декабря в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева пройдет первая литургия главы объединенной украинской церкви митрополита Епифания.

Первая литургия митрополита Епифания пройдет 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе Киева, сообщил на своей странице в Facebook глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Он уточнил, что согласно Уставу официальный титул предстоятеля новосозданной церкви – Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Официальное название церкви – Православная Церковь Украины.

Также можно употреблять УПЦ.

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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

Фото: vidomosti.kiev.ua.