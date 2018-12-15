PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Стало известно, когда и где пройдет первая литургия главы УПЦ Епифания/

Стало известно, когда и где пройдет первая литургия главы УПЦ Епифания

16 декабря в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева пройдет первая литургия главы объединенной украинской церкви митрополита Епифания.

Первая литургия митрополита Епифания пройдет 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе Киева, сообщил на своей странице в Facebook глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Он уточнил, что согласно Уставу официальный титул предстоятеля новосозданной церкви – Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Официальное название церкви – Православная Церковь Украины.

Также можно употреблять УПЦ.

Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

Фото: vidomosti.kiev.ua.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка