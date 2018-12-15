Архиепископ Дрогобычский рассказал, что голосование на Объединительном Соборе Украинской православной церкви проходило в два тура.

Архиепископ Дрогобычский Яков рассказал, что голосование за главу новой украинской церкви проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов, передает Главком.

В первом туре в голосовании участвовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана.

Во втором туре голосовали только епископы.

По итогам второго тура митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в 20 голосов.

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По словам архиепископа, устав новой украинской церкви будет примут на следующем поместном соборе, а консультации начнутся уже в скором времени.

Он отметил, что пока УПЦ будет руководствоваться проектом устава Константинополя.

Напомним, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.