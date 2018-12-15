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Факти / Україна / Політика / З'їзд Опоблоку прийняв ряд важливих рішень/

Съезд Оппоблока принял ряд важных решений

Политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии Оппозиционный блок. Глава оппозиционного правительства Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

– У нас несколько задач. Первая –  добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство, –  отметил Александр Вилкул.

Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета Оппоблока был избран Борис Колесников.

– Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может, – заявил он.

Также на VIII съезде Оппоблока было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Оппозиционный блок готовится к съезду. Руководители заявили, что у сторонников и партийцев накопилось много вопросов, и уже на съезде они получат на них ответы. Речь пойдет о приоритетах в развитии страны, экономике и планах партии относительно будущих выборов.

Отметим, что народный депутат Борис Колесников объяснил ситуацию в Оппозиционном блоке. По его словам, политсила готовится к съезду, где определит единого кандидата от промышленников, предпринимателей и лидеров местного самоуправления всей страны.

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