Объединительный собор, новый предстоятель и томос для Украины. Факты ICTV рассказывают, как была создана Православная церковь Украины, какие изменения ожидает украинское православие и какой статус будет иметь УПЦ МП.

Объединительный Собор состоялся 15 декабря. В результате была создана Православная церковь Украины.

Голосование. На объединительном соборе путем тайного голосования был избран председатель новой церкви. На пост претендовали три кандидата. Однако, после того, как митрополит Макарий самостоятельно снял свою кандидатуру, архиерии выбирали между митрополитом Епифанием и митрополитом Симеоном (УПЦ МП). Разрыв составил всего 8 голосов – 32 на 28 соответственно.

Кто главный в церкви? Митрополит Переясловский и Белоцерковский Епифаний – предстоятель новой церкви в Украине.

Он был правой рукой митрополита Филарета и именно его Филарет рекомендовал на должность главы церкви. Его официальный титул – митрополит Киевский и всея Украины.

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Томос. Теперь предстоятель новой церкви отправится в Стамбул, где проведет совместную службу с Вселенским патриархом и получит томос. Дата утверждена на 6 января 2019 года.

Что с другими церквями? УАПЦ и УПЦ КП самораспустились перед началом Объединительного Собора. Следовательно, все их прихожане автоматически зачисляются к новой автокефальной православной церкви.

Статус Филарета. Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, теперь почетный духовный наставник ПЦУ. Он пожизненный член синода ПЦУ с правом созывать соборы.

Язык богослужений. Язык богослужений будет избираться самими прихожанами. Это может быть либо украинский или церковно-славянский.

Главный собор. Михайловский Златоверхий собор стал кафедральным собором Православной церкви Украины.

Однако в дни важных христианских праздника и важных государственных праздников богослужения будут проходить в храме Софии Киевской. Владимирский собор остается за Филаретом, где он будет продолжать свои служения.

Устав новой церкви. Устав новой церкви предполагает ее автокефалию, то есть независимость. Вселенский патриархат остается высшим институтом и имеет право урегулировать споры украинских епископов, если они будут.

Синод Православной церкви Украины будет состоять из 12 архиереев. Архиереи будут избираться на один год и каждые полгода половина из них будет меняться.

Сегодня по такому принципу существуют 14 автокефальных церквей. То есть, Киевская митрополия станет 15-й.

Кто вместо Епифания? Поскольку Епифаний будет вести службу в Михайловском соборе, неизвестно, куда перейдет епископ Агапит, который был наместником этого собора.

На место Епифания, митрополитом Переяславскими и Белоцерковским, а также ректором Киевской православной богословской академии, могут назначать Евстратия Зорю. Пока неизвестно, куда назначат Агапита. В ближайшее время официальные структуры должны сообщить о своем решении.

Статус УПЦ МП

Единственным противником создания православной церкви Украины был Московский патриархат. На Объединительный Собор пришло только два епископа – митрополит Винницкий и Барский Симеон и Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Статус Онуфрия. Статус митрополита Онуфрия, главы УПЦ Московского патриархата – митрополит Русской православной церкви в Украине.

Об этом говорится в письме Вселенского патриарха к Онуфрию после Объединительного собора. Поскольку Епифаний становится каноническим митрополитом Киевским, то Онуфрий не может иметь такой же статус.

Что будет с приходами? О статусе приходов уже неоднократно говорилось. Их переход к ПЦУ будет добровольным. Если община решит остаться с УПЦ МП, то этому препятствовать никто не будет.

Показательным стал переход прихода митрополита Симеона от УПЦ МП к ПЦУ. В воскресенье, 16 декабря, митрополит официально сделал свой Кафедральный собор в Виннице частью ПЦУ.

Отметим, что сегодня в ПЦУ около 7000 приходов, в то время как в УПЦ МП – около 12 000. Ожидается, что ближайшее время часть приходов последует примеру Симеона, соответственно тогда можно будет говорить о статистике.

Название. Пока неизвестно, какое название будет носить Украинская православная церковь Московского патриархата. В Верховной Раде находится законопроект №5309, который обязывает церкви обязательно добавлять к названию свой руководящий центр, где бы он ни находился. Сегодня депутаты БПП уже лоббировали рассмотрение этого законопроекта в ближайшее время.

Сегодня официальное название церкви Московского патриархата – Украинская православная церковь. Из-за этого возникает путаница, потому что единственная автокефальная церковь теперь носит название Православная церковь Украины.

Создание Православной церкви Украины стало историческим моментом для украинских верующих. И поскольку в соответствии с Конституцией каждый имеет свободу вероисповедания, украинцы имеют право самостоятельно решать, в какую церковь им ходить. Соответственно, споров возникнуть не должно.

После получения томоса 6 января, ПЦУ будет официально признана Константинопольским патриархатом автокефальной церковью. Тогда создание единой церкви, которое началось еще 100 лет назад, будет завершено.

Фото: dreamstime, УПЦ КП, УПЦ МП

Лилия Ященко