За год выросли цены на большинство продуктов питания. Больше всего подорожали овощи с борщевого набора.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, цены на лук в ноябре 2018-го по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 136% – с 5,46 грн до 12,87 грн, капуста и морковь подорожали в среднем на 40% (капуста – с 4,53 до 7,21 грн/кг, морковь – с 6,72 до 11,14 грн/кг).

Цены на свеклу выросли примерно на 22% – с 6,29 до 8,07 грн/кг.

Значительно подорожало пшено – на 35% (с 14,97 до 23,13 грн/кг).

Пшеничный хлеб за год добавил к цене 17% – с 18,09 до 21,50 грн/кг.

На 9-11% выросли цены на картошку, говядину, сало, рыбу и колбасы:

картофель – с 6 до 6,76 грн/кг;

говядина – с 114,30 до 127,43 грн/кг;

сало – с 68,76 до 75,71 грн/кг;

рыба – с 65,73 до 72,90 грн/кг;

колбаса – с 82,53 до 92,20 грн/кг.

Що подешевело за год – ноябрь 2018 года к декабрю 2017-го:

яблоки стоили 16,79 грн – теперь 9,43 грн (-77,7%);

гречка стоила 22,54 грн/кг – 16,63 грн (-35,5%);

сахар стоил 15,78 грн/кг – 14,24 грн (-10,8%);

яйца стоили 27 грн за десяток – 24,81 грн (-8,8%).

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Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года потребительские цены в Украине выросли на 10%.

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