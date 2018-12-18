Аграрный фонд обнародовал результаты государственного аудита.

В течение трех лет ПАО Аграрный фонд выплатило государству 211 500 000 грн дивидендов. Данная информация указана в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита деятельности ПАО Аграрный фонд за период с 01.01.2016 по 30.06.2018.

В частности, в 2016 году предприятием в пользу государства выплачены дивиденды в размере 116 млн грн, в 2017 году – 24,4 млн грн, в 2018 году – 71,1 млн грн.

Согласно данным аудиторского отчета, чистая прибыль ПАО Аграрный фонд по 2016 составила 48,7 млн грн, за 2017 – 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана в части чистой прибыли в 2016 году составило 101,4%, в 2017 году – 103,7%.

Глава правления ПАО Аграрный фонд Андрей Радченко, комментируя результаты аудита, отметил:

– Деятельность ПАО Аграрный фонд является доказательством того, что государственное предприятие может и должно быть прибыльным. Из года в год Общество прибыльное и является донором государственного бюджета Украины.

Согласно аудиторского отчета, активы Общества за указанный отчетный период выросли с 6,11 млрд грн до 6,99 млрд грн.

Стоит также отметить, что существует ряд факторов, которые негативно влияют на работу предприятия. Согласно аудиторскому отчету, выявлено, что из-за ненадлежащего хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду, государство понесло убытки в размере 18,8 миллиона гривен. Недостача в 4,2 тыс. тонн зерна зафиксирована на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов, которые находятся в государственной собственности и пребывают в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Фактически указанная недостача в 4,2 тыс тонн составляет менее 0,1% от общего объема зерна, которое было закуплено ПАО Аграрный фонд и отправлено на хранение на элеваторы предприятий-подрядчиков в течение указанного периода. В то время как убытки во время хранения зерна в европейских странах составляют 5-7%, а в Украине в большинстве случаев – 10%.

Кроме того, ПАО Аграрный фонд неоднократно обращалось к руководству МинАПК с просьбой передать в управление восемь комбинатов хлебопродуктов. Это позволило бы Обществу работать более эффективно и избежать хищений.

В частности, аудитом установлено, что имея в сфере управления собственные производственные мощности, ОАО Аграрный фонд мог бы ежегодно экономить около 10% от общей суммы средств, расходуемых на хранение, погрузку и переработку зерна и продуктов его переработки.

Кроме того, стоит заметить, что ПАО Аграрный фонд неоднократно обращалось в правоохранительные органы с информацией о хищении имущества фонда на том же ГП Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов. Соответствующие заявления были направлены в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратуры Украины.

По обращению ОАО Аграрный фонд Управление защиты экономики Национальной полиции Украины провело предварительное расследование и вручило подозрение руководству ООО Украинская зерновая компания Грейнкор , которое не вернуло зерно.

Также ОАО Аграрный фонд инициировало досудебное расследование по факту недопоставки зерна компанией Семь Инвестторг.

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Напомним также, что из-за безответственной деятельности предыдущего руководства фонда, Общество потеряло более 2,4 млрд грн (а это почти половина уставного фонда) в неплатежеспособных банках Брокбизнесбанк и Радикал Банк.

Однако, учитывая сложную ситуацию в стране, войну на Востоке, аннексию Крыма и введение военного положения в части областей Украины, ПАО Аграрный фонд ни разу не обращалось к правительству с просьбой увеличить уставной капитал. Вместо этого, в соответствии с принятой бизнес-практикой, Общество взяло кредит в Укргазбанке, который также является государственным учреждением.

Как результат – ПАО Аграрный фонд является одним из самых прибыльных государственных предприятий и лидером аграрного рынка Украины.

Ознакомиться с текстом аудиторского отчета можно на сайте Общества.