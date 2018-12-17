Максим Мартынюк и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли обсудили развитие торговых отношений в области сельского хозяйства.

За круглым столом в торгово-промышленной палате Украины встретились и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, который прибыл в Украину во главе турецкой делегации.

Темой обсуждения стали вопросы развития торговых отношений между двумя странами в области сельского хозяйства.

По его мнению, источником развития взаимоотношений двух стран являются два основополагающих фактора: развитость сельского хозяйства у обеих стран и разные специализации в этой сфере.

Второй фактор поможет диверсифицировать двустороннюю торговлю, которая на данном этапе находится в стадии активного развития.

По объемам общего товарооборота с Украиной Турция разместилась на седьмом месте, а в аграрной сфере в 2017 году заняла первое место в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции среди ближневосточных стран.

Соглашение о зоне свободной торговли, которое находится в финальной стадии обсуждения, будет стимулировать сотрудничество двух стран. Преференции в документе отдаются аграрной сфере как основному источнику прибыли для бизнеса двух стран.

Украина и Турецкая республика обладают мощным потенциалом для развития кооперации и партнерства, отметил Максим Мартынюк. Для объединения общих усилий открыты такие ниши аграрной сферы, как лесное хозяйство, ветеринария, семеноводство, управление водными ресурсами, орошение. И этот перечень будет пополнен новыми направлениями для сотрудничества в ближайшем будущем.

Вопросы транспортной логистики стоят на первом месте, поскольку необходимо постоянно поддерживать ритмичность поставок, которая может быть нарушена из-за перегрузки транспорта большими объемами рекордного урожая, а также форс-мажорных обстоятельств в районе Азовского моря.

На сегодня в экспорте украинской продукции, которая поставляется в Турцию, основными составляющими являются зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла животного и растительного происхождения, остатки пищевой промышленности.

Укрепление сотрудничества с Турцией позволит украинскому АПК направить свои усилия на восстановление рыбной отрасли, потерявшей значительную часть своего потенциала из-за аннексии Крыма.

Рассматривая перспективы партнерства в этой области господин Паекдемирли подчеркнул, что его страна имеет большой опыт в части рыбного хозяйства и аквакультуры, который может быть эффективно использован при реализации совместных с Украиной инвестиционных проектов.

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Отмечая высокую перспективность турецкого экспортного рынка, который находится в тройке лидеров-импортеров украинской аграрной продукции, Максим Мартынюк подчеркнул, что торговые отношения Украины и Турции будут только усиливаться и развиваться в новых направлениях.

К слову, в Минэкономразвития объяснили, как введение военного положения повлияет на экономику Украины.