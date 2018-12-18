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Факти / Україна / Штраф і конфіскація за носіння військової форми - Рада підтримала закон/

Штраф и конфискация за ношение военной формы – Рада поддержала закон

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым вводится штраф за ношение военной формы людьми, которые не имеют на это права.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9217 касательно штрафов за ношение военной формы с опознавательными знаками людьми, у которых нет на это соответствующего права.

Проект закона поддержали 229 народных депутатов.

За нарушение закона предусматривается штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, что сейчас соответствует 3,4 тыс. грн. Также конфискуют военную форму.

В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается вдвое и могут назначить общественные работы.

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Кроме того, проект закона предлагает установить уголовное наказание за осквернение военных памятников.

За такое правонарушение максимальное наказание составит пять лет лишения свободы.

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Верховной Раде стоит принять изменения в Конституцию касательно курса Украины на ЕС и НАТО в феврале 2019 года.

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