PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Штрафи та виправні роботи: Рада ввела покарання за булінг/

Штрафы и исправительные работы: Рада ввела наказание за буллинг

Верховная Рада приняла законопроект, которым установила новые правила по противодействию буллингу в школах и штрафы.

Законопроект № 8584 был опубликован на сайте Верховной Рады.

За нововведения проголосовало 228 депутатов.

Справка. Буллинг – психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие одних участников учебного процесса (учеников, учителей) над другими, в результате которого был причинен вред психологическому или физическому здоровью потерпевшего.

За травлю в школе будут наказывать штрафом в размере 850-1700 грн или общественными работами 20-40 часов.

За повторное нарушение в течение года штраф составит 1700-3400 грн, а время общественных работ увеличится до 40-60 часов.

Штраф в виде 20% от заработной платы и исправительные работы в течение месяца или денежные санкции в размере 850-1700 грн предусмотрены и для преподавателей, которые не сообщили в Нацполицию о буллинге в школе.

Читайте: Буллинг: что делать родителям и детям

К слову, Факты ICTV публиковали советы психолога, как предотвратить буллинг в школе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Юбилей Филарета и Бандеры: Рада утвердила календарь памятных дат 2019
Штраф и конфискация за ношение военной формы – Рада поддержала закон
Комитет избирателей Украины назвал наиболее и наименее эффективных депутатов Верховной Рады 
Наказание за педофилию – нардепы предлагают принудительную кастрацию
В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей
Буллинг: что делать родителям и детям
Катастрофа МН17: Рада продлила соглашение с Нидерландами
Дружбы с Россией не будет: чем обернется прекращение договора
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка