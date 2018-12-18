Верховная Рада приняла законопроект, которым установила новые правила по противодействию буллингу в школах и штрафы.

Законопроект № 8584 был опубликован на сайте Верховной Рады.

За нововведения проголосовало 228 депутатов.

Справка. Буллинг – психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие одних участников учебного процесса (учеников, учителей) над другими, в результате которого был причинен вред психологическому или физическому здоровью потерпевшего.

За травлю в школе будут наказывать штрафом в размере 850-1700 грн или общественными работами 20-40 часов.

За повторное нарушение в течение года штраф составит 1700-3400 грн, а время общественных работ увеличится до 40-60 часов.

Штраф в виде 20% от заработной платы и исправительные работы в течение месяца или денежные санкции в размере 850-1700 грн предусмотрены и для преподавателей, которые не сообщили в Нацполицию о буллинге в школе.

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К слову, Факты ICTV публиковали советы психолога, как предотвратить буллинг в школе.