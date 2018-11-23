День счастья для ребенка. Как предотвратить буллинг – советы психолога

Буллинг как явление, ныне массово обсуждают в Украине. Даже законопроект уже прошел первое чтение и вместе с экспертами дополняется и готовится к принятию в целом. Обещают проголосовать до конца этого года и дать определение факта буллинга и какая должна быть ответственность каждого из участников ситуации.

Травля детей от учителя, сверстников и даже избиения в школе – такие явления все чаще появляются в лентах новостей. Поэтому бороться с такими явлениями стали и народные депутаты. В первом чтении проект закона прошел обсуждение, и теперь к процессу доработки присоединилась общественность. Хотят дать тщательное определение сроков и ситуаций, которые подпадают под буллинг.

В законе стремятся четко прописать ответственность всех, кто будет причастен к факту буллинга. Кроме детей, это также преподаватели или руководство школы, и конечно, родители. Планируют выйти и за пределы обычной школы.

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Эксперты советуют родителям больше общаться с детьми. Если проигнорируете с детства – получите проблемы уже в подростковом возрасте. Подверженые буллингу дети, которые растут без любви и откровенных разговоров в семье переносят этот опыт в школу. И в зависимости от своего характера становятся или агрессорами, или жертвой буллинга. Впрочем, на самом деле пострадавшие – оба.

Найти истинный уровень доверия между родителями и детьми иногда не просто. Психологи рекомендуют одну из упражнений, которую называют – день счастья для ребенка. Это когда один из родителей общается с ребенком один на один в течение дня. Одному лучше понять ребенка. Это нужно, потому что все чаще дети не доверяют родителям.

К слову, буллинг в школе: что это такое и как с ним бороться.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 14:01



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