Белорусская православная церковь заявила, что ее прихожане не имеют права молиться в Православной церкви Украины.

Представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин заявил, что ее прихожанам нельзя участвовать в таинствах ПЦУ, передает Радио Свобода.

По его словам у БПЦ такое же отношение к Православной церкви Украины, как и у РПЦ.

Лепин также сказал, что руководители Белорусской православной церкви не направляли поздравлений предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

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Представитель БПЦ добавил, что они не планируют поддерживать каноничные и литургические контакты с Православной церковью Украины.

К слову, в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, тем самым признав ее.