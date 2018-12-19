Реальный ВВП Украины сделает значительный скачок вверх в течение двух ближайших лет.

Реальный ВВП Украины значительно возрастет в течение ближайших двух лет. Такой прогноз сделали эксперты Международного валютного фонда.

Цифры, которые указываются в их анализе – увеличение ВВП Украины с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. К слову, 2018 год наша страна должна завершить с уровнем ВВП в 3,447% против 3,5%, как прогнозировал Фонд в октябре.

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Прогноз был представлен в пресс-релизе МВФ о решении об утверждении новой программы кредитования Stand-by для Украины.

Как известно, МВФ выделит Украине 3,9 млрд долларов. Первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.