Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал нападение на украинские корабли и захват моряков в Керченском проливе.
В России проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.
Один из журналистов задал вопрос о Керченском проливе и спросил о судьбе захваченных украинских военных.
– Констатируем, что это была провокация. Зачем это нужно нашим украинским партнерам — понятно, у них выборы. Но это плохой способ поднятия рейтинга, – заявил Путин.
По его словам, можно было обойтись “без всяких провокаций, как и раньше, двигаться спокойно”.Читайте: Что произошло в Керченском проливе - реконструкция событий
Касательно обмена украинских политзаключенных и захваченных моряков не ответил точно.
– Идет следствие. После уголовного разбирательства, будет видно, что делать.
Президент РФ заявил,что украинская сторона якобы рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет.
Напомним, в начале декабря в Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе.