Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал нападение на украинские корабли и захват моряков в Керченском проливе.

В России проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Один из журналистов задал вопрос о Керченском проливе и спросил о судьбе захваченных украинских военных.

– Констатируем, что это была провокация. Зачем это нужно нашим украинским партнерам — понятно, у них выборы. Но это плохой способ поднятия рейтинга, – заявил Путин.

По его словам, можно было обойтись “без всяких провокаций, как и раньше, двигаться спокойно”.

Касательно обмена украинских политзаключенных и захваченных моряков не ответил точно.

– Идет следствие. После уголовного разбирательства, будет видно, что делать.

Президент РФ заявил,что украинская сторона якобы рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет.

Напомним, в начале декабря в Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе.