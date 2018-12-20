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Факти / Україна / Політика / Чи буде обмін? Перша реакція Путіна на агресію РФ в Азовському морі/

Будет ли обмен? Первая реакция Путина на агрессию РФ в Азовском море

Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал нападение на украинские корабли и захват моряков в Керченском проливе.

В России проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Один из журналистов задал вопрос о Керченском проливе и спросил о судьбе захваченных украинских военных.

– Констатируем, что это была провокация. Зачем это нужно нашим украинским партнерам — понятно, у них выборы. Но это плохой способ поднятия рейтинга, – заявил Путин.

По его словам, можно было обойтись “без всяких провокаций, как и раньше, двигаться спокойно”.

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Касательно обмена украинских политзаключенных и захваченных моряков не ответил точно.

– Идет следствие. После уголовного разбирательства, будет видно, что делать.

Президент РФ заявил,что украинская сторона якобы рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет.

Напомним, в начале декабря в Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе.

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