PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе/

В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе

На Невский проспект в Санкт-Петербурге сегодня вышли с пикетами около 50 человек – с желтыми-голубыми флагами и плакатами, в которых требование к Путину освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В пикетах приняли участие активисты российских оппозиционных движений, сообщает Радио Свобода.

Они считают, захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе – это очередная попытка России увеличить зону оккупации территорий Украины.

Активисты также требовали, чтобы украинским морякам присвоили статус военнопленных, поскольку их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

  • image
  • image
  • image
  • image
В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе / 4 фотографии

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

25 ноября Россия открыла по трем  кораблям ВМС огонь на поражение, в ходе чего украинские моряки получили ранения, а остальные члены экипажа были захвачены.

Мир уже осудили такое поведение РФ в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп после изучения дела по конфликту в нейтральных водах принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным.

ФотоСолидарность Санкт-Петербурга

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Против глобального потепления: в Брюсселе вышли на акцию 65 тыс. человек
Боевики стянули под Луганск более 100 единиц тяжелой техники – ОБСЕ
Порошенко вызвал Путина на телефонный разговор – президент РФ молчит
Отмена военного положения: Порошенко назвал условия
К пленным украинским морякам пустили посетителей
G20: Меркель, Трюдо и Макрон призвали Путина освободить захваченных на Азове моряков
Помпео назвал условие встречи Трампа с Путиным
РФ хочет контролировать воздух над газо- и нефтепроводами в Европу – Порошенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка