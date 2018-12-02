На Невский проспект в Санкт-Петербурге сегодня вышли с пикетами около 50 человек – с желтыми-голубыми флагами и плакатами, в которых требование к Путину освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В пикетах приняли участие активисты российских оппозиционных движений, сообщает Радио Свобода.

Они считают, захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе – это очередная попытка России увеличить зону оккупации территорий Украины.

Активисты также требовали, чтобы украинским морякам присвоили статус военнопленных, поскольку их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

















В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе / 4 фотографии

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25 ноября Россия открыла по трем кораблям ВМС огонь на поражение, в ходе чего украинские моряки получили ранения, а остальные члены экипажа были захвачены.

Мир уже осудили такое поведение РФ в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп после изучения дела по конфликту в нейтральных водах принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным.

Фото: Солидарность Санкт-Петербурга