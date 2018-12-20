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Факти / Україна / Не встигають: в аеропорту Бориспіль сотні посилок лежать на снігу/

Не успевают: в аэропорту Борисполь сотни посылок лежат на снегу

Аэропорт Борисполь не успевает принять все экспресс грузы на терминал, поэтому их оставляют прямо под открытым небом.

Аэропорт Борисполь чувствует проблемы с разгрузкой импортных посылок в связи с перегруженностью, связанной с новогодними праздниками.

Согласно сообщению Евгения Голуба в Facebook, десятки тысяч отправлений ждут своей очереди под открытым небом. По фотографиям видно, что грузы уже лежат не первый день, ведь их обильно присыпало снегом.

Борисполю не хватает ресурсов для обработки грузов. Фото: Facebook/Eugene Golub

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В Борисполе объясняют  сложившуюся ситуацию тем, что аэропорту не хватает ресурсов, чтобы обработать посылки и отправить их в грузовой терминал. Сообщается, что прием импортных грузов будет остановлен 24 декабря и восстановлен 4 января.

Напомним, в аэропорту Борисполь самолет при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу.

 

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