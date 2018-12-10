В аэропорту Борисполь самолет Белавиа при посадке сбил фонари и выкатился за взлетно-посадочную полосу.

В аэропорту Борисполь самолет авикомпании Белавиа совершил неудачную посадку. Зайдя на взлетно-посадочную полосу, транспортное средство сбило фонари и выкатилось на траву.

Об этом рассказал директор Борисполя Павел Рябикин, пишут Вести.

По его словам, самолет получил повреждение обтекателя, но самостоятельно смог доехать в зону стоянки.

На время ЧП 11 самолетов, которые должны были сесть в аэропорту Борисполя, были отправлены на посадку в другие аэропорты.

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К слову, в воскресенье Борисполь объявил о возможных задержках при вылете и прибытии самолетов из-за сильных туманов.

Фото: facebook/dtp.kiev.ua