Агрессия РФ против Украины многими еще воспринимается как драматическое кино, и это раздражает.

Глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

– Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, что так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает, – сказал дипломат.

В то же время он соглашается, что все больше становится тех, кто осознает – с Россией с комфортной наблюдательной позиции ничего не сделаешь.

По его словам, на конференции пока не нашли окончательного ответа – что и как надо делать, но есть понимание относительно источника этой опасности почти у всех.

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Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности началась 15 февраля и продлилась до 17 февраля. Ее главными темами стали ситуация в Украине, европейская оборона и отношения Запада с РФ.

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