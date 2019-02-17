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Диванна позиція дратує: Клімкін про підсумки Мюнхенської конференції

Агресія РФ проти України багатьма ще сприймається як драматичне кіно, і це дратує.

Павло Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін у Facebook підбив підсумки Мюнхенської конференції з безпеки.

– Російська агресія проти України ще досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться із своєї комфортної диванної реальності. Вочевидь, так декому зручніше. І це, звісно, дуже дратує, – сказав дипломат.

Водночас він погоджується, що дедалі більше стає тих, хто усвідомлює – з Росією з комфортної спостережної позиції нічого не зробиш.

За його словами, на конференції поки що не знайшли остаточної відповіді –  що і як треба робити, але є розуміння щодо джерела цієї небезпеки майже у всіх.

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Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки почалася 15 лютого і тривала до 17 лютого. Її головними темами стали ситуація в Україні, європейська оборона і відносини Заходу з РФ.

Фото: Dreamstime

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