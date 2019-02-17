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Минометы и гранатометы: на Донбассе погиб боец ВСУ, есть раненый

За прошедшие сутки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Минометы и гранатометы: на Донбассе погиб боец ВСУ, есть раненый

16 февраля в результате обстрелов боевиками на Донбассе погиб боец операции Объединенных сил, еще один военнослужащий получил ранения.

Всего враг 6 раз открывал огонь, при этом один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре штаба Операции.

4 обстрела позиций украинских военных оперативно-тактической группировки Восток зафиксированы вблизи Авдеевки, Павлополя и Гнутово. Здесь использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды открывал огонь возле села Крымское. Здесь боевики применили минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы.

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За прошедшие сутки боевики понесли потери – 5 убитых и 4 раненых.

Как сообщалось, в Генштабе заявили о создании планов противодействия спецподразделениям РФ на Донбассе.

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