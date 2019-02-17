Минулої доби бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем, мінометів та великокаліберних кулеметів.
16 лютого в результаті обстрілів бойовиками на Донбасі загинув боєць операції Об’єднаних сил, ще один військовослужбовець отримав поранення.
Усього ворог 6 разів відкривав вогонь, при цьому один раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомили в прес-центрі штабу Операції.
4 обстріли позицій українських військових оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксовано поблизу Авдіївки, Павлополя і Гнутового. Тут використовувалися гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання Північ ворог двічі відкривав вогонь біля села Кримське. Тут бойовики застосували міномети калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатомети і кулемети.
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Минулої доби бойовики зазнали втрат – 5 убитих і 4 поранених.
Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.